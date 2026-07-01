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EOS Global Investors: Επιτυχής ολοκλήρωση του First Closing του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund με κεφάλαια ύψους €209 εκατ.

EOS Global Investors: Επιτυχής ολοκλήρωση του First Closing του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund με κεφάλαια ύψους €209 εκατ.
Newsroom
Τετάρτη, 01/07/2026 - 08:31
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Η EOS Global Investors ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης άντλησης κεφαλαίων (First Closing) του EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund («EOS Atlas»).

Το EOS Atlas συγκέντρωσε €209 εκατ. κατά το First Closing και αναμένεται να υπερβεί τα €300 εκατ. κατά το Final Closing. Το EOS Atlas είναι ένα private equity fund που θα στοχεύσει σε επενδύσεις στις κρίσιμες υποδομές, και στους τομείς της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση), της διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, των ενεργειακών διασυνδέσεων, και της ψηφιακής συνδεσιμότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Η δημιουργία του νέου αυτού επενδυτικού κεφαλαίου έρχεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και επενδύσεις μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ύψους άνω των €60 δις. στις αγορές υποδομών και ενεργειακής μετάβασης που θα πρέπει να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του EOS Atlas είναι η συμμετοχή στην υλοποίηση επενδύσεων αυτών στις αγορές ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους μεγάλους εγχώριους και ξένους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προχωρημένων συζητήσεων για την ολοκλήρωση των πρώτων επενδύσεων εντός των επόμενων μηνών.

Οι επενδυτές του EOS Atlas αποτελούνται κατά 85% από κορυφαίους εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), και κατά 15% από διακεκριμένους Έλληνες επιχειρηματίες και family offices.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του EOS Atlas εδράζεται στη σύνθεση, τη συμπληρωματικότητα και τη διεθνή εμπειρία της επενδυτικής του ομάδας, που αποτελείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και επιτυχή διαχείριση μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομών και ενεργειακής μετάβασης στην ελληνική αλλά και τις διεθνείς αγορές.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Founding Partner of EOS Global Investors and Head of EOS Atlas, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του First Closing του EOS Atlas Fund στα €209 εκατ. αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την EOS Global Investors και καθιερώνει τις υποδομές και την πράσινη μετάβαση ως βασικό επενδυτικό πυλώνα της EOS Global».

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