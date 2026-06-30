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Ανδρουλάκης: Το καλώδιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Κάποιοι κάνουν επικοινωνία παρά εργάζονται για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 10:32
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«Αυτά τα σύνορα είναι ευρωτουρκικά» τόνισε και υπογράμμισε ότι χάθηκαν ευκαιρίες.

«Έπρεπε μετά τη βάρβαρη εισβολή του Πουτιν στην Ουκρανία να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία για να δημιουργήσουμε τους κανόνες της αλληλεγγύης σε όλα τα σύνορα της ΕΕ. Εμείς έπρεπε να πρωτοστατήσουμε. Και δεν είναι μόνο ο ευρωστρατός που έρχεται αλλά πολύ αργά, δεν είναι μόνο τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, υπάρχει ένα επίδικο: διαπραγματευτήκαμε την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα της χώρας για να έχουμε μια ειδική αντιμετώπιση; Όχι. Πρέπει σε κάθε διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας».

Και συμπλήρωσε: «Κάποιοι θέλουν την Τουρκία στον δυτικό άξονα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας. Επειδή οι ΗΠΑ και οι ΕΕ θέλουν την Τουρκία προς τα συμφέροντά τους, θα κάνουν τα στραβά μάτια όταν η Τουρκία υπονομεύει το διεθνές δίκαιο; Εδώ χρειάζονται κανόνες. Το 2020 είχα καταφέρει προσωπικά, στον φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν ρήτρες που αφορούν την Τουρκία η οποία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί.

«Ο Πρωθυπουργός διαφήμισε το καλώδιο ως ένα έργο ζωτικής στρατηγικής σημασίας. Είναι. Ξεκινάς, όμως, ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο, χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωση του; Και μάλιστα, όταν η μη ολοκλήρωση του σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν; Αυτοί είναι επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί, που δείχνουν ότι κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος -από όποιο κόμμα κι αν προέρχεται- δεν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά άλλο να τα υπερασπίζεσαι επικοινωνιακά και άλλο αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

Ως προς το πεδίο της οικονομίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο».

Έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης και μιλώντας για το μοντέλο ανάπτυξης που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

«Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας», τόνισε χαρακτηριστικά.

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