Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία

Με καθυστέρηση ημερών και στριμωγμένη στη γωνία από το κύμα έντονων αντιδράσεων της κοινωνίας πανελλαδικά μετά το video των ανατινάξεων στη Μαυροπηγή, η ΔΕΗ εξέδωσε Ανακοίνωση 7 σελίδων, σε μια απέλπιδα απόπειρα να αποκαταστήσει το επικοινωνιακό της προφίλ που “ τσαλακώθηκε”.

Γνωρίζετε ότι θα μπορούσα να ανταπαντήσω όχι 7, αλλά 1007 σελίδες για την οικονομική, περιβαλλοντική, εργασιακή και τεχνική κατάρριψη των ισχυρισμών της. Ως Αντιπρόεδρος της Βουλής & Βουλευτής Κοζάνης, όμως, οφείλω να λειτουργώ αποκλειστικά θεσμικά, με σεβασμό στην κρισιμότητα των στιγμών για τους Δυτικομακεδόνες, στην οποία μόνο επικοινωνιακά παίγνια δεν συνάδουν.

Άλλωστε άμεσα το επόμενο πρωί των ανατινάξεων, στην Ολομέλεια της Βουλής είχα Επίκαιρη Ερώτηση (για πολλοστή φορά) ακριβώς για το θέμα, όπου μέσω εμού ακούστηκε στο Κοινοβούλιο -θεσμικά και επίσημα- η φωνή αγωνίας και αγανάκτησης των Δυτικομακεδόνων προς την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ως προς το περιεχόμενο της σημερινής Ανακοίνωσης του κ. Στάσση, λοιπόν, μόνο τούτο:

Το «αναπτυξιακό μέλλον» της Δυτικής Μακεδονίας, το όραμα και τον τρόπο για την «αναγέννηση», το «μετασχηματισμό», την «οικονομική μεταμόρφωση» και πάνω απ’ όλα το «βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές» κάθε περιφέρειας (όλες φράσεις από την Ανακοίνωση Στάσση), δεν το αποφασίζει και δεν το ανακοινώνει καμία Εταιρεία.

Όλα αυτά τα σχεδιάζει, τους δίνει περιεχόμενο, τα αποφασίζει και ορίζει πως και από ποιους θα δρομολογηθούν, μόνο ένας: οι κάτοικοι και οι αρμόδιοι αιρετοί που εκλέχθηκαν να τους εκπροσωπούν.

Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στον ύπνο του να ονειρεύεται ότι είναι από Δήμαρχος και Περιφερειάρχης μέχρι Υπουργός, Πρωθυπουργός ή πλανητάρχης, από μεγαλοτσιφλικάς με “κολίγους” το 19ο αιώνα, Αλί Πασάς με “ραγιάδες” επί Τουρκοκρατίας ή αποικιοκράτης με “υποτελείς” σε ορυζώνες ταινίας εποχής.

Όταν ξυπνάει, οφείλει να θυμάται ότι ζει στην Ελληνική Δημοκρατία του 2026, όπου προ πολλού οι “κολίγοι” επαναστάτησαν, οι “ραγιάδες” κέρδισαν την ελευθερία τους και η “δουλεία” απαγορεύεται εκ του Συντάγματος. Στο Κράτος Δικαίου όπου, πριν από κάθε ενέργεια, προηγούνται ανοιχτοί διαγωνισμοί, άδειες και εγκρίσεις αρμοδίων φορέων.

Η Δυτική Μακεδονία είναι κομμάτι της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το μέλλον της, το αποφασίσουν οι Δυτικομακεδόνες, όπως οι ίδιοι επιθυμούν.

Η ομιλία του κ. Στάσση του Απριλίου 2025 δεν είναι οι “πλάκες του Μωυσή” γραμμένες σε πέτρα. Αν θέλουν, οι κάτοικοι της Κοζάνης τις σπάνε θρύψαλα.

Μέχρι τις εκλογές, λοιπόν, απαιτούμε να σταματήσει κάθε τετελεσμένο εκ μέρους της ΔΕΗ που δένει τα χέρια της νέας Κυβέρνησης (την οποία ο λαός θα αποφασίσει) στο να αποδεχτεί το πάνδημο αίτημα του τόπου μας: Παράταση ζωής των λιγνιτικών μονάδων, τουλάχιστον έως ότου αποδώσει η ήδη δρομολογηθείσα αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων, προκειμένου η ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας να διασφαλίζεται με τις εγχώριες πηγές ενέργειας.