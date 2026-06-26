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Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα
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Παρασκευή, 26/06/2026 - 15:13
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Σημαντικό βήμα η ψήφιση της τροπολογίας – Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις για την υλοποίηση και άλλων μέτρων

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) με την κα Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Εκ μέρους της Ομοσπονδίας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος κ. Άρης Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Κυανίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εποικοδομητικού διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ ΥΠΕΝ και ΠΟΣΠΗΕΦ και αφορά στην εξεύρεση λύσεων για το οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατα ψηφισθείσα τροπολογία, με την οποία εξασφαλίζεται η αποζημίωση των παραγωγών για το σύνολο των ωρών μηδενικών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας — ένα μέτρο που αποτελούσε βασικό αίτημα της ΠΟΣΠΗΕΦ.

Αξιολόγηση του μέτρου — Τα επόμενα βήματα

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ κ. Γιάννης Παναγής ευχαρίστησε την κα Παληαρούτα και το ΥΠΕΝ για την ψήφιση της τροπολογίας, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό βήμα και διόρθωση μιας αδικίας που έπρεπε να αρθεί, αποδεικνύοντας ότι ο ειλικρινής διάλογος με τεκμηριωμένες προτάσεις μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το μέτρο αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, καθώς η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ωρών αρνητικών τιμών, ενώ η συνεχής σύνδεση νέων έργων χωρίς παράλληλη ηλέκτριση μονάδων αποθήκευσης επιτείνει περαιτέρω το πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης και του δεύτερου κρίσιμου μέτρου: της παράτασης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά πέντε (5) έτη, σε συνδυασμό με εμπροσθοβαρή ενίσχυση των παραγωγών με δεσμευτικό τρόπο επιστροφής της. Το μέτρο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μικρομεσαίους παραγωγούς να επιμηκύνουν τις δανειακές τους συμβάσεις, να μειώσουν το ύψος των δόσεων και να αποφύγουν την ταξινόμηση των δανείων ως «κόκκινων».

Λοιπά θέματα της συνάντησης

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τεχνικές βελτιώσεις και περαιτέρω μέτρα, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της τροπολογίας για τις ώρες μηδενικής τιμής, η αποζημίωση δύο (2) ωρών αρνητικής τιμής, η δυνατότητα επέκτασης του αριθμού των αρνητικών ωρών που αποζημιώνονται, καθώς και δραστικότερα μέτρα σχετικά με το πλαίσιο εκπροσώπησης και λειτουργίας των ΦΟΣΕ.

Παράλληλα, συζητήθηκε η αναγκαιότητα διαφοροποιημένης αντιμετώπισης των έργων Φ/Β έως 1 MW που λειτουργούν υπό καθεστώς στήριξης, σε σύγκριση με τα έργα τύπου merchant, υπογραμμίζοντας το παράδοξο κατά το οποίο τα merchant έργα εκτοπίζουν στο χρηματιστήριο ενέργειας τα έργα υπό καθεστώς στήριξης.

Δεσμεύσεις του ΥΠΕΝ

Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ ευχαρίστησε την ΠΟΣΠΗΕΦ για τη συνεργασία και τη λεπτομερή ενημέρωση. Δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις επαφές και τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, ενώ επισήμανε ότι ότι το ΥΠΕΝ θα επεξεργαστεί περαιτέρω, σε συνεργασία με την ΠΟΣΠΗΕΦ, το ζήτημα της εμπροσθοβαρούς στήριξης των παραγωγών. Παράλληλα, ζήτησε από την ΠΟΣΠΗΕΦ να εξειδικεύσει ορισμένα από τα προτεινόμενα μέτρα, με στόχο την πραγματοποίηση νέας κοινής συνάντησης το συντομότερο δυνατό.

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