Πόσο ακριβότερα από τους Ιταλούς πληρώνουν οι Έλληνες το ρεύμα

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43
Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πόσο ακριβότερα από τους Ιταλούς πληρώνουν οι Έλληνες το ρεύμα

Πόσο ακριβότερα από τους Ιταλούς πληρώνουν οι Έλληνες το ρεύμα
Άννα Διανά
Δευτέρα, 14/07/2025 - 10:24

Η μελέτη εστιάζει στα κόστη της Αγοράς Εξισορρόπησης, καταγράφοντας τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, με αιχμή τον ΛΠ3, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση της τελικής τιμής ρεύματος.

Σημαντικά υψηλότερο κόστος καλούνται να επωμιστούν οι Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλία, σύμφωνα με νέα συγκριτική μελέτη της Grant Thornton για λογαριασμό της ΕΒΙΚΕΝ. Η μελέτη εστιάζει στα κόστη της Αγοράς Εξισορρόπησης, καταγράφοντας τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, με αιχμή τον ΛΠ3, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση της τελικής τιμής ρεύματος.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας εμφανίζεται φθηνότερη συγκριτικά με την ιταλική, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την Αγορά Εξισορρόπησης – και ενσωματώνεται στη χονδρική τιμή – διαμορφώνει τελικά ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια για τους προμηθευτές και τους μεγάλους καταναλωτές στη χώρα μας. Παρά τις μικρότερες ανάγκες εξισορρόπησης σε σύγκριση με την ιταλική αγορά, η Ελλάδα εμφανίζεται με πολλαπλάσιο κόστος ανά μεγαβατώρα, υπογραμμίζοντας διαρθρωτικά προβλήματα και στρεβλώσεις που επιβαρύνουν προμηθευτές και μεγάλους καταναλωτές. Το κόστος αυτό, που προκύπτει κυρίως από τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων 3 (ΛΠ3), όχι μόνο επιβαρύνει τη χονδρική τιμή του ρεύματος αλλά συνδέεται και με στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς, όπως οι υπερδηλώσεις φορτίου και παραγωγής, που καταγράφονται με συνέπεια τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά το διάστημα Ιουλίου – Νοεμβρίου 2024, τεχνολογίες όπως οι μη-ελεγχόμενες ΑΠΕ και οι μονάδες Διαχειριζόμενου Φορτίου προχώρησαν συστηματικά σε υπερδηλώσεις παραγωγής και κατανάλωσης, αντίστοιχα. Το φαινόμενο αυτό συνέβαλε στην εκτίναξη των χρεώσεων του ΛΠ3 σε επίπεδα-ρεκόρ, ενώ οι καταναλωτές υψηλής τάσης και οι βιομηχανίες κατέβαλαν το 2024 αυξημένες χρεώσεις κατά 37% σε σχέση με το 2023, παρά την οριακή αύξηση 4% στην κατανάλωσή τους. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι χρεώσεις εξισορρόπησης στην Ελλάδα είναι σταθερά υψηλότερες και παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα συγκριτικά με την Ιταλία. Ειδικότερα, για την περίοδο από τις αρχές του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2025, η μέση χρέωση στην Ελλάδα αντιστοιχούσε περίπου στο 12% της Οριακής Τιμής Συστήματος, έναντι μόλις 3% στην Ιταλία. Σε απόλυτους όρους, το κόστος αυτό μεταφράζεται σε 12,2 ευρώ/MWh στην ελληνική αγορά και σε 3 ευρώ/MWh στην ιταλική.

Με βάση τους υπολογισμούς της ΕΒΙΚΕΝ, η διαφορά κόστους μεταξύ των δύο χωρών μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου 700 εκατ. ευρώ ετησίως για την ελληνική αγορά, παρότι το μέγεθος της αγοράς στην Ιταλία είναι υπερπολλαπλάσιο. Η έκθεση της Grant Thornton, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στη ΡΑΑΕΥ, τεκμηριώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη παρέμβασης. Σύμφωνα με τη μελέτη, το κόστος του ΛΠ3 μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 15,22 ευρώ/MWh, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κόστος της ανακατανομής φορτίου (redispatch), το οποίο το 2023 ξεπέρασε τα 280 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΛΠ3 είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της Αγοράς Εξισορρόπησης που επηρεάζεται από την απόκλιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, λόγω της ασταθούς και μη προβλέψιμης φύσης τους, εντείνει τις ανάγκες εξισορρόπησης και συνεπώς το ύψος των σχετικών επιβαρύνσεων. Από πλευράς βιομηχανίας, εκφράζεται η ανησυχία ότι οι στρεβλώσεις αυτές επιτείνονται από υπερδηλώσεις φορτίου ή παραγωγής, οδηγώντας σε τεχνητή διόγκωση των αποκλίσεων και, κατ’ επέκταση, των σχετικών χρεώσεων. Επιπλέον, καταγράφονται περιπτώσεις υποχρεωτικής ένταξης μονάδων στο σύστημα –όπως συνέβη από 1η Ιουλίου με τις λιγνιτικές μονάδες Άγιος Δημήτριος 3 και 4– γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το ΛΠ3. Όπως καταδεικνύεται στη μελέτη, οι αποκλίσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας δεν περιορίζονται σε επίπεδο κόστους αλλά εντοπίζονται και στον τρόπο λειτουργίας και κατανομής των χρεώσεων. Το κόστος εξισορρόπησης στην ελληνική αγορά ακολουθεί συστηματικά αυξητική τάση από το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και μετά, γεγονός που αποδίδεται σε βαθύτερες διαρθρωτικές διαφορές ως προς τη ρύθμιση και την απόδοση των σχετικών μηχανισμών.

Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, η ΕΒΙΚΕΝ επαναφέρει το αίτημα για άμεσο μετασχηματισμό της Αγοράς Εξισορρόπησης και δεν αποκλείει την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας συμμόρφωση της ελληνικής αγοράς με τα πρότυπα διαφάνειας και εύλογου κόστους που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Πόσο ακριβότερα από τους Ιταλούς πληρώνουν οι Έλληνες το ρεύμα – Τι δείχνει μελέτη της Grant Thornton για την Αγορά Εξισορρόπησης

