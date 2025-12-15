Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κυρ. Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/12/2025 - 15:26
Παπασταύρου: Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/12/2025 - 15:05
Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/12/2025 - 14:33
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/12/2025 - 13:55
HELLENiQ ENERGY: Σταθερή και διαχρονική στήριξη στο Παραολυμπιακό Κίνημα και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/12/2025 - 13:17
TITAN: Ένταξη στη «Λίστα Α» του CDP για το 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/12/2025 - 12:39
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέα σειρά CDU για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων HPC και AI Workloads
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/12/2025 - 12:33
Η ελίν χορηγός τριών αθλητών της Εθνικής Ομάδας Ξίφους Νέων Ανδρών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/12/2025 - 11:43
ΥΠΑΑΤ: 96 εκατ. ευρώ για μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/12/2025 - 10:27
Παπασταύρου: Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι εφαλτήριο για ένα νέο κεφάλαιο οικονομικής προόδου, ενεργειακής αυτονομίας και γεωπολιτικής ισχύος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/12/2025 - 09:58
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τις έρευνες βυθού της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας GRITA 2
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/12/2025 - 09:18
Η Πέτη Πέρκα στη Βουλή: Προϋπολογισμός βγαλμένος από άλλη δεκαετία, σαν να μην υπάρχει κλιματική κρίση - Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη αναβολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/12/2025 - 08:34
Στις Βρυξέλλες Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/12/2025 - 08:30
Παπασταύρου: Η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/12/2025 - 08:27
ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Επικαιροποίηση Δείκτη Τιμών Λιανικής Πέλλετ Ξύλου Ελληνικής Αγοράς (Νοέμβριος 2025)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/12/2025 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η λαϊκή οργή και η «επιτυχία» με … ρώσικο χρήμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/12/2025 - 08:09
WindEurope: Κλειδί για τις ΑΠΕ τα δίκτυα – Έως 1,6 τρισ. ευρώ το όφελος ως το 2050
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/12/2025 - 08:07
Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/12/2025 - 08:02
ΑΠΘ: Πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή εισαγωγής ανακυκλωμένου πλαστικού σε ασφαλτοτάπητες
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/12/2025 - 15:44
Χρ.Δήμας για “Route 2025”: Ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ και αναβάθμιση της Ελλάδας στις βιώσιμες αερομεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/12/2025 - 15:18
Σ. Αρναούτογλου: Με ΗΠΑ και Κίνα να αποδυναμώνουν τη Συμφωνία του Παρισιού, η Ευρώπη καλείται να ηγηθεί σε μια κρίση που δεν γνωρίζει σύνορα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/12/2025 - 15:02
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση θέλει να τα ξεπουλήσει όλα - «Πάρτι» δισεκατομμυρίων με τις Συμβάσεις Παραχώρησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/12/2025 - 13:58
ΕΣΠΕΝ: Αξιόπιστα μετρητικά δεδομένα και σύγχρονο Δίκτυο ως προϋποθέσεις για την ενεργειακή μετάβαση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/12/2025 - 13:53
Και αυτά τα Χριστούγεννα η ΔΕΗ γίνεται «Ένα με τα Παιδιά»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/12/2025 - 12:27
ΕΛΕΤΑΕΝ: Εποπτικός οδηγός αδειοδοτικών διαδικασιών αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/12/2025 - 12:05
Νίκος Παπαθανάσης: 1,6 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας, μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/12/2025 - 12:02
O ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα Πηγάδια του Πρίνου στη Θάσο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/12/2025 - 09:59
Η ελίν βάζει τα Χριστούγεννα σε κίνηση με έναν μεγάλο διαγωνισμό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/12/2025 - 09:29
Ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR η υπερκάλυψη του ομολογιακό δανείου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/12/2025 - 08:57
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/12/2025 - 08:44

Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος

Πορτοκαλί τιμολόγια: Καμπανάκι από τους προμηθευτές για την ετοιμότητα του μετρητικού συστήματος
Άννα Διανά
Δευτέρα, 15/12/2025 - 08:02

Από την 1η Φεβρουαρίου ξεκινά η διάθεση των δυναμικών – πορτοκαλί τιμολογίων για τις μεγάλες επιχειρήσεις και δύο μήνες αργότερα για τα νοικοκυριά.

Ωστόσο, σοβαρά ερωτήματα και ενστάσεις διατυπώνονται ως προς το κατά πόσο πληρούνται σήμερα οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική εφαρμογή του νέου μοντέλου τιμολόγησης, καθώς η μετρητική υποδομή δεν φαίνεται ακόμη σε θέση να το υποστηρίξει στην πράξη σε καθολική βάση.

Οι ιδιώτες προμηθευτές μέσω του ΕΣΠΕΝ με δύο επιστολές τους στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων που διενήργησε η ΡΑΑΕΥ, υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και η ουσιαστική ενεργοποίηση των καταναλωτών προϋποθέτουν την πλήρωση συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών όρων, οι οποίοι σήμερα δεν διασφαλίζονται.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι η αξιοποίηση των ήδη εγκατεστημένων και των προς εγκατάσταση έξυπνων μετρητών υπόκειται σε σημαντικούς τεχνικούς περιορισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να μειώσουν τόσο την αποτελεσματικότητα και τα δυνητικά οφέλη του πλαισίου δυναμικής τιμολόγησης, όσο και την εν γένει χρησιμότητα των έξυπνων μετρητών για την ενημέρωση των καταναλωτών και την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά.

Όπως αναφέρει η δυνατότητα των έξυπνων μετρητών – που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ – να παρέχουν μη πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την ετοιμότητα της μετρητικής υποδομής να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και της ευρύτερης ψηφιοποίησης του ενεργειακού συστήματος.

Ως εκ τούτου θεωρεί απαραίτητη, λειτουργική προϋπόθεση διάθεσης δυναμικών τιμολογίων, την παροχή ημερήσιων 15λεπτων πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων σε κυλιόμενη ημερήσια βάση, πέντε ημέρες μετά την ημέρα κατανάλωσης. Μάλιστα σημειώνει ότι αυτές ήταν οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ σε συναντήσεις που έχουν γίνει για το θέμα ΥΠΕΝ, αλλά και σε γραπτές ενημερώσεις προς τους προμηθευτές.

Τέλος ο ΕΣΠΕΝ με δεδομένο ότι οι έξυπνοι μετρητές που εγκαθίστανται δεν καλύπτουν τις ανάγκες της τηλεμέτρησης σε πραγματικό χρόνο, εκτιμά ότι για την ουσιαστική εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων θα απαιτηθεί η εγκατάσταση πρόσθετους εξοπλισμού και θέτει το ερώτημα ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Συγκεκριμένα θέτει το ερώτημα αν το κόστος θα επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές, ή θα αποτελεί δαπάνη του Διαχειριστή η οποία θα ανακτάται μέσω της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής του Βάσης. Καταλήγει, σημειώνοντας ότι στην περίπτωση που το κόστος της απαίτησης εγκατάστασης πρόσθετου εξοπλισμού επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές, αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί με σαφήνεια στα σχετικά κανονιστικά κείμενα.

Αυτά που ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί ως προϋπόθεση για να λειτουργήσουν σωστά και προς όφελος των καταναλωτών τα δυναμικά τιμολόγια είναι:

  • Έγκαιρη και σταθερή παροχή ημερήσιων 15λεπτων πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων.
  • Σαφή ορισμό και πλήρη αξιοποίηση των «έξυπνων» μετρητών.
  • Δυνατότητα πρόσβασης προμηθευτών και χρηστών σε δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
  • Άρση των τεχνικών περιορισμών που μειώνουν σήμερα τα οφέλη της τηλεμέτρησης.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά:

  • Αποσαφήνιση του κόστους του πρόσθετου εξοπλισμού και του ποιος το επωμίζεται.
  • Ένταξη όλων των παροχών Χαμηλής Τάσης με έξυπνους μετρητές στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεμέτρησης.
  • Σαφές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ανά περιοχή, καθώς και
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την πρόοδο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, την επέκταση της τηλεμέτρησης και την αντιμετώπιση των απωλειών Δικτύου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Με άλλα λόγια, οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι η θεσμική καθιέρωση των δυναμικών τιμολογίων προηγείται της πλήρους τεχνικής και λειτουργικής ωρίμανσης της μετρητικής υποδομής, γεγονός που περιορίζει την πρακτική δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Την ίδια ώρα το ΥΠΕΝ που πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε το πλαίσιο εφαρμογής της δυναμικής τιμολόγησης περιορίζεται να αναδεικνύει τα οφέλη της για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΥΠΕΝ μιλάει για όφελος από 10-18% στις τιμές του ρεύματος για τους βιομηχανικούς και τους εμπορικούς καταναλωτές ενώ δεν παρουσιάζει αντίστοιχα παραδείγματα για τους οικιακούς.

