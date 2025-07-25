Κλιμακώνει τη μάχη κατά των ρευματοκλοπών το ΥΠΕΝ- Ερχονται αυστηρότερες ρυθμίσεις

Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές παθογένειες της εγχώριας ενεργειακής αγοράς, με άμεσες επιπτώσεις τόσο για τους παρόχους όσο και για τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι καλούνται έμμεσα να επωμιστούν το κόστος. Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δρομολογεί νέα αυστηρότερη νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, της γενικής γραμματέως Ενέργειας Δέσποινας Παληαρούτα, καθώς και εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ και νομικών συμβούλων. Όπως αποφασίστηκε, έως τα τέλη Αυγούστου θα έχει οριστικοποιηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ των ελέγχων και των κυρώσεων.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα της κυβέρνησης να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων κατά των ρευματοκλοπών, μετά τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ υπό τον Θόδωρο Σκυλακάκη. Οι τότε ρυθμίσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων ποινικές προβλέψεις και χρηματικά πρόστιμα, ακόμα και αναστολή λειτουργίας για επιχειρήσεις που παρανόμως κατανάλωναν ρεύμα. Παράλληλα προβλεπόταν αφαίρεση επαγγελματικής άδειας από ηλεκτρολόγους που εμπλέκονται στο φαινόμενο, καθώς και είσπραξη των σχετικών ποσών βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ.

Στο μεταξύ, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει και εντείνει τις επιτόπιες παρεμβάσεις. Από την αρχή του έτους έως τα τέλη Ιουνίου, οι έλεγχοι κατέγραψαν 9.727 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, αυξημένες κατά 32% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η συνολική ζημία από τις μη τιμολογημένες καταναλώσεις υπολογίζεται στα 39 εκατ. ευρώ (+44%), ενώ τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, φθάνοντας τα 20 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η οικονομική επιβάρυνση και η χρονική καθυστέρηση στην είσπραξη των προστίμων υπονομεύουν τη συνολική αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επισημάνει σε σχετική ανακοίνωσή του ότι, αν και οι οφειλές βεβαιώνονται άμεσα, η είσπραξή τους καθυστερεί σημαντικά, ακόμη και για διάστημα άνω του έτους, λόγω των διακανονισμών σε δόσεις και της δυνατότητας ένδικων προσφυγών (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές διαταγές).

Η νομοθετική παρέμβαση που σχεδιάζεται στοχεύει να περιορίσει τέτοια νομικά παράθυρα που επιτρέπουν τη συστηματική καθυστέρηση καταβολής των προστίμων, ακόμα και του κόστους της ενέργειας που έχει παρανόμως καταναλωθεί.

Το πρόβλημα, άλλωστε, αναδείχθηκε και κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος για το πρώτο εξάμηνο του 2022, όπου η αύξηση των μη τεχνικών απωλειών λόγω ρευματοκλοπών αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης. Εναλλακτικοί πάροχοι έχουν ήδη καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία αναμένεται να εκδικαστούν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Στη χθεσινή σύσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της ιεράρχησης των υποθέσεων, με έμφαση σε εκείνες που αφορούν μεγάλες καταναλώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχουν περιπτώσεις επώνυμων αλυσίδων καταστημάτων, όπου το ποσοστό διαπιστωμένης ρευματοκλοπής υπερβαίνει το 50% επί των ελεγχθέντων παροχών, γεγονός που καταδεικνύει τη συστηματική φύση του προβλήματος ακόμη και στον οργανωμένο επιχειρηματικό τομέα (ξενοδοχεία, εστίαση, σούπερ μάρκετ). To θέμα είχε αναδειχθεί από τον Διαχειριστή όταν δημοσιοποιήσε τον περασμένο μήνα τα στοιχεία από τους 1.155 έλεγχοι που διενήργησε σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Νάξος, η Μύκονος και η Σαντορίνη όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις που αναμένεται να οδηγησουν σε βεβαιωμένες οφειλές σε περιπτώσεις όπως ξενοδοχείο (200.000 ευρώ), σούπερ μάρκετ (63.000 ευρώ), τυροκομείο (20.000 ευρώ) ή beach bar (60.000 ευρώ)